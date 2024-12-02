Фонд гарантування виставив на продаж активи «Промінвестбанку» за 7,6 мільярда гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 16 грудня 2024 року проведе аукціон з продажу прав вимоги за кредитними договорами ПАТ « Промінвестбанк », що ліквідується. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

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Деталі продажу

До складу лота увійшли права вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичними особами, а також дебіторська заборгованість юридичної особи.

Зазначається, що боржники входять до групи компаній, що спеціалізуються на будівництві доріг та автострад, а також виконують роботи з видобутку та переробки сировини, будівництва об'єктів енергетики та промислового будівництва.

Початкова ціна лота становить 7,6 млрд грн. Активи виставляються на продаж вперше.

Торги проходитимуть за гібридною голландською моделлю аукціону в системі Prozorro.Продажі.