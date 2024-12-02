У 2024 році глобальні онлайн-продажі у «Чорну п'ятницю» зросли на 5% у річному обчисленні і досягли позначки у $74,4 млрд. Про це йдеться в даних розробника CRM-системи для e-commerce Salesforce, пише FinTech Ukraine.
Глобальні онлайн-продажі у «Чорну п’ятницю» сягнули $74,4 млрд
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Обсяг онлайн-продажів
Обсяг онлайн-продажів у США в «чорну п'ятницю» склав $17,5 млрд — на 7% більше, ніж у 2023 році.
Мобільні пристрої забезпечили 80% трафіку і 69% усіх продажів у «Чорну п'ятницю». Це трохи більше, ніж 68% продажів у 2023 році.
Крім того, канали соціальних мереж забезпечили 10% усього світового онлайн-трафіку — такий же показник, як і у 2023 році.
У США на соцмережі припало 11% онлайн-трафіку, що також не змінилося у порівнянні з минулим роком.
У деяких категоріях цьогорічні знижки у «Чорну п'ятницю» перевершили очікування покупців, що підштовхнуло їх до здійснення покупок.
За даними Adobe Analytics, пік знижок припав на:
- іграшки — 27,8% від початкової ціни;
- електроніку — 27,4%;
- телевізори — 24,2%;
- одяг — 22,2%;
- комп'ютери — 22%;
- спортивні товари — 19,5%.
Читайте: У «чорну пʼятницю» американці витратили в онлайн-магазинах майже $11 мільярдів
Загалом по світу знижки у «Чорну п'ятницю» знизилися на 3% у порівнянні з минулим роком і становили в середньому 27% від початкової ціни.
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