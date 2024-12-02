​Глобальні онлайн-продажі у «Чорну п’ятницю» сягнули $74,4 млрд

У 2024 році глобальні онлайн-продажі у «Чорну п'ятницю» зросли на 5% у річному обчисленні і досягли позначки у $74,4 млрд. Про це йдеться в даних розробника CRM-системи для e-commerce Salesforce, пише FinTech Ukraine.

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Обсяг онлайн-продажів

Обсяг онлайн-продажів у США в «чорну п'ятницю» склав $17,5 млрд — на 7% більше, ніж у 2023 році.

Мобільні пристрої забезпечили 80% трафіку і 69% усіх продажів у «Чорну п'ятницю». Це трохи більше, ніж 68% продажів у 2023 році.

Крім того, канали соціальних мереж забезпечили 10% усього світового онлайн-трафіку — такий же показник, як і у 2023 році.

У США на соцмережі припало 11% онлайн-трафіку, що також не змінилося у порівнянні з минулим роком.

У деяких категоріях цьогорічні знижки у «Чорну п'ятницю» перевершили очікування покупців, що підштовхнуло їх до здійснення покупок.

За даними Adobe Analytics, пік знижок припав на:

іграшки — 27,8% від початкової ціни;

електроніку — 27,4%;

телевізори — 24,2%;

одяг — 22,2%;

комп'ютери — 22%;

спортивні товари — 19,5%.

Читайте: У «чорну пʼятницю» американці витратили в онлайн-магазинах майже $11 мільярдів

Загалом по світу знижки у «Чорну п'ятницю» знизилися на 3% у порівнянні з минулим роком і становили в середньому 27% від початкової ціни.