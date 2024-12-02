​Глобальні онлайн-продажі у «Чорну п’ятницю» сягнули $74,4 млрд

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 грудня 2024, 10:46

​Глобальні онлайн-продажі у «Чорну п’ятницю» сягнули $74,4 млрд

У 2024 році глобальні онлайн-продажі у «Чорну п'ятницю» зросли на 5% у річному обчисленні і досягли позначки у $74,4 млрд. Про це йдеться в даних розробника CRM-системи для e-commerce Salesforce, пише FinTech Ukraine.

У 2024 році глобальні онлайн-продажі у «Чорну п'ятницю» зросли на 5% у річному обчисленні і досягли позначки у $74,4 млрд.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Обсяг онлайн-продажів

Обсяг онлайн-продажів у США в «чорну п'ятницю» склав $17,5 млрд — на 7% більше, ніж у 2023 році.

Мобільні пристрої забезпечили 80% трафіку і 69% усіх продажів у «Чорну п'ятницю». Це трохи більше, ніж 68% продажів у 2023 році.

Крім того, канали соціальних мереж забезпечили 10% усього світового онлайн-трафіку — такий же показник, як і у 2023 році.

У США на соцмережі припало 11% онлайн-трафіку, що також не змінилося у порівнянні з минулим роком.

У деяких категоріях цьогорічні знижки у «Чорну п'ятницю» перевершили очікування покупців, що підштовхнуло їх до здійснення покупок.

За даними Adobe Analytics, пік знижок припав на:

  • іграшки — 27,8% від початкової ціни;
  • електроніку — 27,4%;
  • телевізори — 24,2%;
  • одяг — 22,2%;
  • комп'ютери — 22%;
  • спортивні товари — 19,5%.

Читайте: У «чорну пʼятницю» американці витратили в онлайн-магазинах майже $11 мільярдів

Загалом по світу знижки у «Чорну п'ятницю» знизилися на 3% у порівнянні з минулим роком і становили в середньому 27% від початкової ціни.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами