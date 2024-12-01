У «чорну пʼятницю» американці витратили в онлайн-магазинах майже $11 мільярдів

Цього року під час розпродажів на «чорну пʼятницю» американські покупці витратили в онлайн-магазинах $10,8 млрд, що на 10,2% більше, ніж роком раніше. Про це свідчать дані компанії Adobe Analytics, яка відстежує пристрої, що використовують її програмне забезпечення, повідомляє Reuters.

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«Чорна п'ятниця», наступний день після американського Дня подяки, знаменує собою офіційний початок сезону святкових покупок для ритейлерів, і конкуренція між ними посилилася, щоб завоювати кожного покупця, який шукає знижки.

Зростання онлайн-покупок потенційно сприяє таким гігантам електронної комерції, як Amazon та Walmart. Walmart, який управляє 4 700 магазинами в США, інвестував значні кошти в доставку товарів від магазину до дому під час святкового сезону, щоб стимулювати онлайн-продажі.

Найпопулярніші товари

Серед найпопулярніших товарів в інтернеті:

косметика,

засоби догляду за шкірою та волоссям,

Bluetooth-колонки

кавомашини.

За даними Adobe, онлайн-продажі іграшок зросли на 622% порівняно з середньоденними продажами в жовтні, в той час, як продажі ювелірних виробів зросли на 561%, а побутової техніки — на 476% порівняно з жовтнем.