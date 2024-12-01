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1 грудня 2024, 16:00

У «чорну пʼятницю» американці витратили в онлайн-магазинах майже $11 мільярдів

Цього року під час розпродажів на «чорну пʼятницю» американські покупці витратили в онлайн-магазинах $10,8 млрд, що на 10,2% більше, ніж роком раніше. Про це свідчать дані компанії Adobe Analytics, яка відстежує пристрої, що використовують її програмне забезпечення, повідомляє Reuters.

Цього року під час розпродажів на «чорну пʼятницю» американські покупці витратили в онлайн-магазинах $10,8 млрд, що на 10,2% більше, ніж роком раніше.
Фото: pixabay.com

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«Чорна п'ятниця», наступний день після американського Дня подяки, знаменує собою офіційний початок сезону святкових покупок для ритейлерів, і конкуренція між ними посилилася, щоб завоювати кожного покупця, який шукає знижки.

Зростання онлайн-покупок потенційно сприяє таким гігантам електронної комерції, як Amazon та Walmart. Walmart, який управляє 4 700 магазинами в США, інвестував значні кошти в доставку товарів від магазину до дому під час святкового сезону, щоб стимулювати онлайн-продажі.

Найпопулярніші товари

Серед найпопулярніших товарів в інтернеті:

  • косметика,
  • засоби догляду за шкірою та волоссям,
  • Bluetooth-колонки
  • кавомашини.

За даними Adobe, онлайн-продажі іграшок зросли на 622% порівняно з середньоденними продажами в жовтні, в той час, як продажі ювелірних виробів зросли на 561%, а побутової техніки — на 476% порівняно з жовтнем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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