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1 грудня 2024, 12:07

Для проходження ВЛК більше не потрібно буде йти до ТЦК

Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи військово-лікарських комісій (ВЛК), покликаний суттєво змінити застарілу систему. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи військово-лікарських комісій (ВЛК), покликаний суттєво змінити застарілу систему.
Фото: mod.gov.ua

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Учасники зустрічі зазначили, що сучасна система військово-лікарських комісій має двосторонні недоліки. З одного боку, вона дозволяє окремим особам уникати військової служби без законних підстав, а з іншого — не запобігає потраплянню на службу людей з серйозними захворюваннями, що створює додаткові труднощі для Збройних Сил.

Реформа дозволить розділити рішення військово-лікарської комісії на два окремі набори даних — медичний і адміністративний. Одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші — аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів.

Проходження ВЛК

Для проходження військово-лікарської комісії більше не потрібно буде йти до ТЦК. Військовозобов'язані зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд. Дані звідти потраплятимуть в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Згодом дані з ЕСОЗ потраплятимуть у медичну інформаційну систему ЗСУ, яку модернізують під цю реформу: зокрема створять технічну можливість отримувати дані з ЕСОЗ та електронний кабінет ВЛК.

Військово-лікарська комісія отримає дані про людину, ознайомиться з ними, та винесе своє адміністративне рішення.

«Анонімізовані дані надходитимуть на випадкову комісію, члени якої не знатимуть, чиї документи розглядають. Це унеможливить маніпуляції та зловживання», — йдеться у повідомленні Міноборони.

Після кожного рішення буде видно цифровий слід — електронні підписи як лікаря, так і працівника ВЛК. Висновки комісій зберігатимуться. Все це спростить перевірку і моніторинг діяльності ВЛК правоохоронними органами.

Три етапи

Впровадження реформи відбуватиметься у три етапи та має завершитися у листопаді 2025 року.

За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, перштий етап буде реалізовано протягом 3 місяців. Результат — електронне направлення на ВЛК у «Резерв+» та, власне, сам висновок ВЛК в електронному вигляді.

Другий етап, який дозволить проходити медичний огляд для формування висновку ВЛК у будь-якому зручному закладі охорони здоровʼя. Він буде виконаний до 1 червня 2025 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+30
financialGenius
financialGenius
1 грудня 2024, 13:05
#
Ну наконец-то на четвертей год войны они додумались как убрать коррупцию и беспредел по отношению к реально больным в тцк. С такими семимильными шагами идем к успеху !!!
+
+60
TattiReuven
TattiReuven
1 грудня 2024, 13:16
#
Поздноватенько . Три месяца на реализацию…Трамп скоро все закончит и мужчины семимильными шагами побегут к семьям в ЕС . Останется только Львов и остальные «города-герои». И то может быть, не уверена…
+
+15
Три літри
Три літри
1 грудня 2024, 13:49
#
В мене для тебе радісна новина: тобі тищу не дадуть.
+
+30
TattiReuven
TattiReuven
1 грудня 2024, 14:53
#
Три лiтри

Плати налоги, коммуналку, и на дроны давай побольше. За меня не забудь заплатить)
А я в тишине покое в тепле и со светом 24/7 и без 1000 проживу
+
+60
Vadim531
Vadim531
1 грудня 2024, 13:53
#
Ну к слову в защиту Львова многие местные на фронтах, да есть те майдауны которые здрыстнули в Польши и прочие, но и их понять можна — боятся войны. Другое дело это сплошное лицемерие от этих же персонажей, так бились за мову, на словах и говорили какие они патриоты, а при первой возможности когда стране тяжело свалили за кордон и возвращаться не собираются, своего рода ждуны — пока не рассосется сюба не вернутся если вообще вернутся, вот такая вот «украинская мечта» у них
+
0
financialGenius
financialGenius
1 грудня 2024, 15:13
#
Не побегут , никто не откроет границы даже когда подпишется что-то иди закончится война … все прекрасно понимают что побегут , и еще года три никого не будут выпускать … нужны будут дешевые рабочие руки , налоги , восстанавливать хоть как-то демографический кризис … при открытие границ станет еще хуже с налогами чем сейчас …
+
+15
milon
milon
1 грудня 2024, 15:24
#
Не будет аргумента не открывать границы. Если осмелятся не открыть, то границу вынесут
+
+15
financialGenius
financialGenius
1 грудня 2024, 15:36
#
Очень смешно … Вы лично поедите выносить ? Что-то мне подсказывает , это только фронт сможет сделать, а не мы с вами (я так точно нет , даже если бы прятался гдето в квартире во Львове безвылазно и горланил во всю что до границ 91 года …) мы с вами эксперты в другим , я так точно 😉
+
+15
milon
milon
1 грудня 2024, 16:12
#
Война единственное что останавливает людей, если будут переговоры то поведение общества сильно изменится. И что в случае окончания войны там на границе скажут, их на три буквы сразу пошлют. Да я верю в это
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0
TattiReuven
TattiReuven
1 грудня 2024, 16:08
#
Налоги и рабочие руки это да.

Но восстанавливать демографический кризис это проблемка, учитывая количество выехавших девушек и молодых женщин. Даже ЭКО оставшимся мужчинам не поможет. Это не издёвка. А реальность. Смотрю на Вайбер в группе по моему дому большинство мужчин и две три женщины.
+
+15
milon
milon
1 грудня 2024, 16:15
#
Не нужно было создавать прецендент с закрытием границ. Конечно при открытии сразу свалят, по факту это сделал бы людей человек, который находился в плену
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 грудня 2024, 15:15
#
Как человек, который, начиная с 1989 года (после службы в СА) и до 2007 НЕ ОДИН раз проходил ВСЕ Комиссии, и повторно с 2015 года по 2018, могу сказать одно — все эти реформы просто «шляпа» и «балалайка»… Начните с уровня «врачей»… И заканчивая личной заинтересованностью и самих «врачей» и представителей МО (в нашем случае ТЦК).
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0
financialGenius
financialGenius
1 грудня 2024, 15:40
#
Что такое СА ?
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 грудня 2024, 15:45
#
Для «продвинутых экспертов» — «советская армия»…
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