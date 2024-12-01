Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи військово-лікарських комісій (ВЛК), покликаний суттєво змінити застарілу систему. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Для проходження ВЛК більше не потрібно буде йти до ТЦК
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Учасники зустрічі зазначили, що сучасна система військово-лікарських комісій має двосторонні недоліки. З одного боку, вона дозволяє окремим особам уникати військової служби без законних підстав, а з іншого — не запобігає потраплянню на службу людей з серйозними захворюваннями, що створює додаткові труднощі для Збройних Сил.
Реформа дозволить розділити рішення військово-лікарської комісії на два окремі набори даних — медичний і адміністративний. Одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші — аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів.
Проходження ВЛК
Для проходження військово-лікарської комісії більше не потрібно буде йти до ТЦК. Військовозобов'язані зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд. Дані звідти потраплятимуть в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).
Згодом дані з ЕСОЗ потраплятимуть у медичну інформаційну систему ЗСУ, яку модернізують під цю реформу: зокрема створять технічну можливість отримувати дані з ЕСОЗ та електронний кабінет ВЛК.
Військово-лікарська комісія отримає дані про людину, ознайомиться з ними, та винесе своє адміністративне рішення.
«Анонімізовані дані надходитимуть на випадкову комісію, члени якої не знатимуть, чиї документи розглядають. Це унеможливить маніпуляції та зловживання», — йдеться у повідомленні Міноборони.
Після кожного рішення буде видно цифровий слід — електронні підписи як лікаря, так і працівника ВЛК. Висновки комісій зберігатимуться. Все це спростить перевірку і моніторинг діяльності ВЛК правоохоронними органами.
Три етапи
Впровадження реформи відбуватиметься у три етапи та має завершитися у листопаді 2025 року.
За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, перштий етап буде реалізовано протягом 3 місяців. Результат — електронне направлення на ВЛК у «Резерв+» та, власне, сам висновок ВЛК в електронному вигляді.
Другий етап, який дозволить проходити медичний огляд для формування висновку ВЛК у будь-якому зручному закладі охорони здоровʼя. Він буде виконаний до 1 червня 2025 року.
Коментарі - 14
Плати налоги, коммуналку, и на дроны давай побольше. За меня не забудь заплатить)
А я в тишине покое в тепле и со светом 24/7 и без 1000 проживу
Но восстанавливать демографический кризис это проблемка, учитывая количество выехавших девушек и молодых женщин. Даже ЭКО оставшимся мужчинам не поможет. Это не издёвка. А реальность. Смотрю на Вайбер в группе по моему дому большинство мужчин и две три женщины.