Для проходження ВЛК більше не потрібно буде йти до ТЦК

Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи військово-лікарських комісій (ВЛК), покликаний суттєво змінити застарілу систему. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Учасники зустрічі зазначили, що сучасна система військово-лікарських комісій має двосторонні недоліки. З одного боку, вона дозволяє окремим особам уникати військової служби без законних підстав, а з іншого — не запобігає потраплянню на службу людей з серйозними захворюваннями, що створює додаткові труднощі для Збройних Сил.

Реформа дозволить розділити рішення військово-лікарської комісії на два окремі набори даних — медичний і адміністративний. Одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші — аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів.

Проходження ВЛК

Для проходження військово-лікарської комісії більше не потрібно буде йти до ТЦК. Військовозобов'язані зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд. Дані звідти потраплятимуть в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Згодом дані з ЕСОЗ потраплятимуть у медичну інформаційну систему ЗСУ, яку модернізують під цю реформу: зокрема створять технічну можливість отримувати дані з ЕСОЗ та електронний кабінет ВЛК.

Військово-лікарська комісія отримає дані про людину, ознайомиться з ними, та винесе своє адміністративне рішення.

«Анонімізовані дані надходитимуть на випадкову комісію, члени якої не знатимуть, чиї документи розглядають. Це унеможливить маніпуляції та зловживання», — йдеться у повідомленні Міноборони.

Після кожного рішення буде видно цифровий слід — електронні підписи як лікаря, так і працівника ВЛК. Висновки комісій зберігатимуться. Все це спростить перевірку і моніторинг діяльності ВЛК правоохоронними органами.

Три етапи

Впровадження реформи відбуватиметься у три етапи та має завершитися у листопаді 2025 року.

За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, перштий етап буде реалізовано протягом 3 місяців. Результат — електронне направлення на ВЛК у «Резерв+» та, власне, сам висновок ВЛК в електронному вигляді.

Другий етап, який дозволить проходити медичний огляд для формування висновку ВЛК у будь-якому зручному закладі охорони здоровʼя. Він буде виконаний до 1 червня 2025 року.