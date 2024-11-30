Країни Балтії від’єднаються від російської енергосистеми

Країни Балтії остаточно від'єднаються від російської електроенергетичної мережі 8 лютого 2025 року, а наступного дня синхронізуються з мережею Європейського союзу. Про це повідомила естонська енергетична компанія Elering, передає Укрінформ.

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«8 лютого балтійські оператори енергосистем від'єднають енергосистеми Естонії, Латвії та Литви від IPS/UPS та розпочнуть спільне випробування роботи своїх енергосистем у режимі енергетичного острова. Синхронізація з частиною континентальної Європи запланована на 9 лютого 2025 року», — йдеться у заяві.

Зазначається, що до цього часу енергосистеми Естонії, Латвії та Литви працюють в системі IPS/UPS, в якій частота електроенергії контролює росія.

«Синхронізація з континентальною європейською синхронною зоною дозволить забезпечити незалежне, стабільне та надійне регулювання частоти в електромережах країн Балтії та підвищить енергетичну безпеку в регіоні», — додали у відомстві.

В Elering зазначили, що синхронізація дозволить покращити взаємозв'язок та ринкову інтеграцію енергосистем ЄС, що дасть змогу балтійським енергосистемам працювати за спільними європейськими правилами.

Синхронізація підтримується ЄС за рахунок спільного фінансування CEF Energy у розмірі близько 1,2 млрд євро, що, як очікується, покриє до 75% витрат вартості проєкту.

Нагадаємо

Литва, Латвія та Естонія разом із росією та білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви.