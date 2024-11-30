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30 листопада 2024, 15:03

Немає підстав очікувати на зростання IТ-індустрії до завершення війни — СЕО «Львівського ІТ Кластеру»

Наразі немає підстав очікувати зростання IT-індустрії України до завершення війни. Про це заявив СЕО «Львівського ІТ Кластеру» Степан Веселовський в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Наразі немає підстав очікувати зростання IT-індустрії України до завершення війни.
Фото: pixabay.com

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«Ми не бачимо підстав очікувати зростання IT-індустрії до завершення війни. Своїм завданням як бізнес-організаці, завданням інших гравців ринку і держави сьогодні бачимо якщо не стабілізацію індустрії, то щонайменше зусилля, спрямовані на уповільнення падіння — вихід на плато», — сказав Веселовський.

За його словами, станом на зараз ані стан економіки, ані динаміка ринку, ані пропоновані владні рішення не викликають оптимізму.

«Через це ми песимістичні в наших оцінках стосовно самої індустрії та її результатів у 2024 році. Скажімо, якщо війна триватиме і у 2025 році, то тут навіть експертом не треба бути, щоб зрозуміти: негативні тренди, які ми спостерігаємо за останні два роки, будуть поглиблюватися», — зазначив Веселовський.

Він додав, що вже зараз ставиться питання, як розвиватиметься ситуація після закінчення війни.

«Залишаться люди чи виїдуть, тільки-но кордони буде відкрито. Тут теж втішних прогнозів не маємо. Навіть за умови реалізації найбільш оптимістичного сценарію після завершення війни буде багато трудових мігрантів», — зазначив Веселовський.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+30
asdf2024
asdf2024
30 листопада 2024, 15:07
#
Бохаха, все мои знакомые Айтишники уже давно в ЕС сидят. Да вон даже разработчики Сталкер в Чехию смылись.Хочешь в НАТО и ЕС сделай сам. А остальных *** ещё лет 30 водить будет
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
30 листопада 2024, 15:36
#
Ще 34)
+
0
JWT
JWT
30 листопада 2024, 17:09
#
Серез моїх статистика інша:
— 20% за кордоном, хтось звалив за пару тижнів до 22 лютого 2022, хтось протягом наступних 6 місяців
— 5% воюють
— інші сидять по домівках і не відсвічують, декого вже ловили ТЦК по разу, штрафи поплатили і сидять ще тихіше
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
30 листопада 2024, 19:11
#
Точно такая же статистика у нас — большинство в стране застряли и сидят по домам или отсрочку купили.
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