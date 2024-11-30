Немає підстав очікувати на зростання IТ-індустрії до завершення війни — СЕО «Львівського ІТ Кластеру»

Наразі немає підстав очікувати зростання IT-індустрії України до завершення війни. Про це заявив СЕО «Львівського ІТ Кластеру» Степан Веселовський в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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«Ми не бачимо підстав очікувати зростання IT-індустрії до завершення війни. Своїм завданням як бізнес-організаці, завданням інших гравців ринку і держави сьогодні бачимо якщо не стабілізацію індустрії, то щонайменше зусилля, спрямовані на уповільнення падіння — вихід на плато», — сказав Веселовський.

За його словами, станом на зараз ані стан економіки, ані динаміка ринку, ані пропоновані владні рішення не викликають оптимізму.

«Через це ми песимістичні в наших оцінках стосовно самої індустрії та її результатів у 2024 році. Скажімо, якщо війна триватиме і у 2025 році, то тут навіть експертом не треба бути, щоб зрозуміти: негативні тренди, які ми спостерігаємо за останні два роки, будуть поглиблюватися», — зазначив Веселовський.

Він додав, що вже зараз ставиться питання, як розвиватиметься ситуація після закінчення війни.

«Залишаться люди чи виїдуть, тільки-но кордони буде відкрито. Тут теж втішних прогнозів не маємо. Навіть за умови реалізації найбільш оптимістичного сценарію після завершення війни буде багато трудових мігрантів», — зазначив Веселовський.