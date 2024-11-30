Кожен четвертий український підприємець інвестував у криптоактиви у 2024 році

Криптоактиви входять до топ-5 найпопулярніших позицій для інвестицій серед підприємців. Кожен четвертий бізнесмен вклав кошти в цей сектор 2024 року, що випливає з результатів опитування організації CEO Club Ukraine, повідомляє Incrypted.

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У дослідженні взяли участь понад 100 власників бізнесу з річним обігом від $10 млн і генеральних директорів компаній з обігом від $50 млн. У них запитували про те, у які активи вони інвестували кошти у 2024 році, і планують це зробити в найближчі шість місяців.

Як випливає з діаграми нижче, на першому місці перебувають стартапи та перспективні проєкти. Цю позицію обрали 37% респондентів.

У топ-5 також входять акції та облігації іноземних компаній (34%), нерухомість в Україні (30%), частки в інших компаніях (28%) і криптоактиви (25%).

Автори дослідження зазначили, що серед опитаних простежується досить висока схильність до ризику. Зокрема, нерухомість перебуває на третьому місці за популярністю попри загрозу обстрілів.

При цьому лише близько третини респондентів інвестують в Україну менше 10% від свого портфеля. Ще 31% вкладають кошти лише тут, що, на думку авторів дослідження, вказує на високу впевненість лідерів бізнесу в потенціал країни до відновлення.

Зіставивши дані про інвестиції респондентів 2024 року та їхні плани на найближче півріччя, можна зазначити таке:

популярність криптоактивів скоротилася на 6%;

стартапів — на 2%;

нерухомості в Україні — на 8%;

частки в компаніях — на 3%.

Усе це високоризикові сектори. Водночас деяке скорочення кількості інвестицій у той чи інший сегмент може супроводжуватися збільшенням обсягів, підкреслили автори.

Що стосується розмірів вкладень, то більша частина респондентів (67%) виділяє для цих цілей від $100 000 до $500 000.

За рівнем інтересу респонденти хочуть дізнатися більше насамперед про традиційні сектори — акції, стартапи та нерухомість за кордоном. Криптоактиви в цьому рейтингу перебувають на третій з кінця позиції, випереджаючи тільки дорогоцінні метали та так звані проблемні цінні папери.