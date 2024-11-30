Фінансовий сектор України 2024: підсумки, виклики, прогнози

Метою конференції було підбиття підсумків розвитку фінансової системи України у 2024 році та обговорення актуальних проблем. Учасники зосередилися на змінах у регуляторній політиці, питаннях кібербезпеки та адаптації фінансових установ до умов війни.

Програма конференції включала панельні дискусії та інтерв'ю з ключовими гравцями фінансового ринку. Серед спікерів заходу були: ексміністр економічного розвитку та торгівлі України (2014 р.) Павло Шеремета, заступник Голови Ради НБУ (2019−2022), член Ради НБУ Василь Фурман, голова АУБ Андрій Дубас, а також експерти фінансового сектору. Учасники конференції поділилися досвідом адаптації до нових економічних реалій, підходами до автоматизації фінансових процесів, а також обговорили перспективи співпраці між банківською та небанківською сферами в умовах цифрової трансформації та регуляторних змін. У ході заходу обговорили також ключові виклики, які постають перед фінансовою сферою, та поділилися баченням шляхів їх подолання для забезпечення стабільності та зростання ринку.

Особливу увагу привернула друга панель «Регуляторні новації та їхній вплив на небанківський сектор: від податків до цифрової трансформації», оскільки дискусія стосувалася питань, що безпосередньо впливають на роботу фінринку, який продовжує динамічно розвиватися в Україні. На початку повномасштабного вторгнення небанківські установи були першими, хто почав надавати кредити, випередивши банки. Це стало важливим кроком у підтримці економіки України в умовах війни.

Учасники заходу обговорили зміни в податковому регулюванні, нові вимоги до прозорості діяльності, а також можливості, які відкриває цифровізація для небанківського сектору. Особливий інтерес викликали реальні кейси адаптації фінансових компаній до сучасних викликів, представлені спікерами. Це дозволило не лише теоретично обговорити проблеми, але й поділитися практичним досвідом їх вирішення. Модератором виступив Андрій Дергун, представник IFC в Україні.

Андрій Гриценюк, представник державного підприємства «ДІЯ», під час конференції підкреслив важливість співпраці між небанківськими організаціями та платформою для захисту фінансових установ і інтеграції фінансових технологій, адже вона сприяє розвитку цифрових послуг та покращенню кіберзахисту в Україні.

Обговорювалась проблема доступу фінтех-компаній до важливих інструментів, зокрема верифікації через платформу Дія. На відміну від банків, фінтех-компанії, які є більш гнучкими та мобільними, не мають цього доступу, що значно обмежує їх можливості адаптувати послуги до потреб ринку, гарантувати зручність і безпеку для клієнтів. Учасники конференції наголосили, що надання фінтех-компаніям доступу до Дії могло б значно прискорити цифрову трансформацію економіки України та сприяти досягненню державних стратегічних цілей.

СЕО Moneyveo Сергій Сінченко підкреслив: «Фінтех завжди був рушієм змін у цифровій трансформації. Наприклад,Moneyveo першою запровадила онлайн-кредитування в Україні, започаткувавши тренд на онлайн-операції, які сьогодні активно використовуються в багатьох галузях». Він також зазначив, що компанія приділяє особливу увагу захисту своїх онлайн-платформ, виділяючи третину IT-бюджету на кібербезпеку.

Такі компанії, які відповідають вимогам GDPR, активно впроваджують високотехнологічні рішення, забезпечують високий рівень захисту, можуть швидше адаптувати нові функції та сервіси до змінюваних умов ринку, що сприяє не тільки розвитку фінансових продуктів, а й підвищенню ефективності та зручності для користувачів. Співпраця Дії з фінтех-компаніями, які демонструють свою готовність до інновацій, допоможе швидко інтегрувати нові сервіси в суспільство.

Крім того, під час конференції активно обговорювались питання підтримки економіки України під час війни. Одним із важливих аспектів стало питання інтеграції ветеранів у робочі процеси, що є важливою складовою відновлення трудових ресурсів після конфлікту. Водночас проблема еміграції кадрів продовжує загострюватися, що вимагає впровадження нових підходів до кадрової політики та адаптації бізнесів до змінюваного ринку праці.

Попри труднощі, з якими стикається країна під час війни, фінансовий сектор демонструє стійкість і готовність до трансформацій. Ключовими напрямками є розвиток інклюзивних фінансових послуг, підвищення прозорості діяльності фінансових установ та посилення регуляторних стандартів, особливо в галузі штучного інтелекту та цифрових технологій. Ці інновації сприяють створенню більш стабільної та адаптивної економіки, що здатна ефективно функціонувати навіть в умовах глобальних викликів.