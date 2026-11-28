Національний банк України 27 листопада 2026 року ввів в обіг нову пам'ятну монету «З миром у серці. Іван Павло ІІ» номіналом 10 гривень. Її присвятили 25-й річниці історичного візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до України. Монету виготовлено зі срібла, а її тираж становить лише 3 тисячі штук. Про це повідомила пресслужба НБУ .

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Який вигляд має нова монета

Монета має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 грама. Для оздоблення використали кольоровий друк.

На аверсі зображено стилізовані силуети двох людей, які обіймаються на знак примирення та взаємного прощення. Одна з постатей тримає оливкову гілку — традиційний символ миру.

По колу розміщені написи українською та польською мовами: «ПРОЩАЄМО І ПРОСИМО ПРОЩЕННЯ» та «PRZEBACZAMY I PROSIMY O PRZEBACZENIE».

На реверсі зображено портрет Івана Павла ІІ з піднятою в жесті благословення рукою. На тлі розміщено стилізованого голуба, який символізує Святого Духа, мир і свободу.

У верхній частині монети зазначено світське та папське імена понтифіка українською і польською мовами — Кароль Юзеф Войтила та святий Іван Павло ІІ.

Автор художнього оформлення — Володимир Таран, скульптор — Володимир Атаманчук.

Чому монету присвятили Івану Павлу ІІ

Випуск приурочили до 25-річчя візиту Папи Римського до України, який відбувся у червні 2001 року.

Тоді Іван Павло ІІ відвідав Київ і Львів. Ця подія стала важливою для релігійного та суспільного життя України, розвитку міжконфесійного діалогу й українсько-польських відносин.

У Нацбанку зазначили, що заклики понтифіка до миру, солідарності та поваги до людської гідності залишаються актуальними під час боротьби України за незалежність.

Символіка нової монети покликана нагадувати про важливість примирення, взаємної поваги та справедливого миру.

Де придбати монету та скільки вона коштує

Монета «З миром у серці. Іван Павло ІІ» має обмежений тираж — 3 000 екземплярів.

Її продаватимуть через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку та банки-дистриб'ютори.

Дату початку продажу й роздрібну ціну НБУ в повідомленні не уточнив. Інформацію про доступність монети потрібно перевіряти безпосередньо в офіційному магазині НБУ та на сайтах банків-дистриб'юторів.

Варто враховувати, що номінал 10 гривень не є роздрібною ціною срібної пам'ятної монети. Її продажна вартість залежатиме, зокрема, від ціни дорогоцінного металу та витрат на виготовлення.