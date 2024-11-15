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15 листопада 2024, 15:14

«Київстар» може провести IPO в США

Група Veon розглядає можливість IPO мобільного оператора «Київстар» на американській біржі. Про це розказав гендиректор Veon Каан Терзіоглу в інтерв'ю Reuters.

Група Veon розглядає можливість IPO мобільного оператора «Київстар» на американській біржі.

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Вихід на біржу

IPO може відбутися вже наступного року, хоча остаточного рішення ще не ухвалено. Якщо це станеться, Київстар стане першою українською компанією, акції якої котируватимуться в США.

«Ми ще не ухвалили цих рішень, але налаштовані ретельно обміркувати IPO наших місцевих активів. І однозначно Київстар — один із тих активів, які можуть бути в руслі цього процесу», — сказав топменеджер.

Veon ще не обговорював це питання з українськими посадовцями, бо процес перебуває на ранній стадії.

Передісторія

Раніше розглядалася можливість лістингу у Варшаві або Лондоні. «Що стосується проведення IPO на українському ринку, це, мабуть, більш довгострокова перспектива, ніж IPO на міжнародній арені», — додав він.

47,85% корпоративних прав Київстару перебувають під арештом через зв'язок підсанкційних російських осіб із Veon.

Терзіоглу підтвердив зобов'язання інвестувати $1 млрд в цифрову інфраструктуру України до 2027 року і розказав, що група має близько пів мільярда доларів готівки в Україні й розглядає можливість придбання активів, зокрема в енергетичному секторі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Дядя Бодя
Дядя Бодя
15 листопада 2024, 17:14
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Цілком логічно розвивати українському оператору фондовий ринок США. Тепер дивіденди від оплати тарифу отримають іноземці! Це вже поліпшення чи буде ще краще…
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