Національний банк протягом тижня, з 25 по 29 листопада, не купував на міжбанківському валютному ринку валюту і продав $708,5 млн проти $590 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.
30 листопада 2024, 10:28
НБУ за тиждень збільшив продаж валюти на міжбанку на $118 мільйонів
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку в порівнянні з минулим тижнем на $118,5 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $125,59 млн;
- продав $29 663,79 млн;
- чистий продаж валюти становив $29 538,2 млн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1