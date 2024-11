Посилення боротьби з відмиванням коштів: Україна вивчає досвід фінансової розвідки Канади

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що для відповідності критеріям членства у Євросоюзі уряд України утворив Міжвідомчу робочу групу з приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

«Крім того, Мінфін у співпраці з іншими органами влади готує законопроєкти, що вдосконалюють систему фінмоніторингу: зараз працюємо над законопроєктом щодо впровадження Єдиного реєстру рахунків і законодавчою ініціативою з покращення режиму цільових фінансових санкцій відповідно до стандартів FATF», — зазначив Улютін.

Під час візиту відбудуться зустрічі з фахівцями підрозділу фінансової розвідки Канади FINTRAC і Егмонтської групи. Особлива увага приділятиметься вивченню досвіду проведення фінансових розслідувань із використанням штучного інтелекту та механізмів нагляду за суб'єктами у галузях азартних ігор і віртуальних активів.

Довідково

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) — група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, заснована у 1989 році, що працює над впровадженням на міжнародному рівні стандартів боротьби з відмиванням коштів.

FINTRAC (The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) — канадський центр аналізу фінансових операцій та звітності, що є підрозділом фінансової розвідки.

Цілі роботи FINTRAC — здійснення фінансової розвідки і сприяння виявленню, запобіганню і стримуванню діяльності, пов’язаної з незаконним обігом коштів і фінансуванням терористичних операцій.