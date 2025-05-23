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23 травня 2025, 14:42

У квітні підприємцям видали кредитів на понад 4 мільярди

У квітні 2025 року підприємці отримали 1 150 кредитів на 4,2 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

У квітні 2025 року підприємці отримали 1 150 кредитів на 4,2 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,4 млрд грн.
Фото: НБУ

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З початку дії інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 46 781 кредит на загальну суму 151 млрд грн. За час дії воєнного стану видано 41 632 такі кредити на 140,5 млрд грн.

Станом на 1 травня 2025 року 31 банк-кредитор обслуговує 22 211 кредитів на 76,2 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 34,3 млрд грн. Це 66 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд грн).

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 травня під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

  • Приватбанк — 14 962 кредити на загальну суму 22,6 млрд грн, що становить 60 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;
  • Ощадбанк — 3 055 кредитів на 11,1 млрд грн (53 % від ліміту банку);
  • Укргазбанк — 932 кредити на 10,4 млрд грн (71 % від свого ліміту);
  • ПУМБ — 707 кредитів на 7,6 млрд грн (76 % від свого ліміту);
  • Укрексімбанк — 480 кредитів на понад 7,3 млрд грн (78 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві — 2 718 кредитів на загальну суму 10,3 млрд грн, а також в таких регіонах:

  • у Дніпропетровській області — 1 843 кредити на 6,1 млрд грн;
  • у Львівській — 1 839 кредитів на 5,7 млрд грн;
  • у Харківській — 830 кредитів на 5,1 млрд грн;
  • у Київській — 1 487 кредитів на 4,6 млрд грн;
  • в Одеській — 1 414 кредитів на 4,3 млрд грн.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

  • сільське господарство — 4 327 кредитів на загальну суму понад 26,3 млрд грн;
  • переробна промисловість — 4 344 кредити на 21,2 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 9 622 кредити на 20,7 млрд грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність — 1 238 кредитів на 2,7 млрд грн;
  • будівництво — 677 кредитів на 1,9 млрд грн.

Підбір кредитів готівкою в усіх банках і МФО України

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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