Промислова інфляція уповільнилася до 41,6%

Індекс цін виробників промислової продукції, що відображає зміни оптових цін на сировину, матеріали та проміжні товари, у квітні показав зниження на 3,7% порівняно з березнем, склавши 96,3% від березневого рівня. У річному обчисленні показник промислової інфляції сповільнився до 41,6% проти 51,9% у березні. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Ключовим фактором уповільнення промислової інфляції стало падіння цін на енергоносії (постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря) на 8,8% та на продукцію видобувної промисловості на 4% за місяць.

Проте, незважаючи на місячне зниження, ціни на енергоносії зберігають значний вплив на річний показник промислової інфляції, демонструючи зростання на 76,4% порівняно з квітнем минулого року.