В Україні зберігається тренд на зростання частки та обсягів безготівкових розрахунків платіжними картками. Про це свідчить статистика використання платіжних карток, емітованих українськими емітентами, протягом першого кварталу 2025 року, повідомляє пресслужба НБУ.
Зростання безготівкових розрахунків триває: підсумки першого кварталу року (інфографіка)
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Так, кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток в Україні та за її межами у I кварталі 2025 року становила 2 191,3 млн шт., а їхня сума — 1 646,5 млрд грн (у I кварталі 2024 року було здійснено 1 950,9 млн операцій на загальну суму 1 489,7 млрд грн).
Із них безготівковими були 2 086,4 млн операцій на загальну суму 1 073,5 млрд грн. Це більше на 13,5% та 11,7% відповідно порівняно з I кварталом 2024 року.
95 із 100 операцій із картками — безготівкові
Частка безготівкових операцій у І кварталі 2025 року за сумою перебувала на рівні 65,2% в загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю — 95,2% (у І кварталі 2024 року ці показники були нижчими та становили 64,5% та 94,2% відповідно).
Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що у I кварталі цього року найбільше операцій із використанням карток за сумою та за кількістю припадало на розрахунки в торговельній мережі (48,8% та 72,9% відповідно). Там було здійснено 1 521,4 млн операцій на суму 523,6 млрд грн. Оплата товарів і послуг в інтернеті - 16,2% за сумою та 14,4% за кількістю.
Перекази з картки на картку у I кварталі 2025 року становили менше третини за сумою (28,1%) та менше десятини за кількістю (7,8%). У I кварталі 2024 року було 32,9% за сумою та 8,9% за кількістю.
У звітному періоді середня сума однієї операції становила:
- у торговельній мережі - 344 грн (у I кварталі торік — 327 грн),
- з переказу з картки на картку — 1 845 грн (1 931 грн),
- з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет — 580 грн (541 грн).
Платіжна інфраструктура та кількість безконтактних карток зростає
Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у березні порівняно з початком року зросла на 4,1% (до 517 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, — на 5,3% (до 546 тис. шт.).
Банкоматна мережа з початку року зменшилася майже на 1% та налічувала 15,6 тис. банкоматів.
За підсумками березня 2025 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 137,5 млн шт. Це на 4% більше порівняно з початком цього року. Кількість платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції, зросла на 1% - до 59,5 млн шт. (станом
Загальна кількість безконтактних платіжних карток за підсумками березня також зросла — на 1% порівняно з початком року. Загалом більше половини (майже 60%) активних платіжних карток у березні - це безконтактні картки.
Також популярними серед українців залишаються токенізовані платіжні картки, їх кількість з початку року зросла на 2% (до 16,8 млн шт.). Серед усіх активних карток токенізованою є майже кожна третя (28,2%).
Як наслідок, все менша частка операцій здійснюється в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки. У I кварталі цього року вона становила 3,1% за сумою та 2,2% за кількістю (у I кварталі 2024 року — 7% та 5,8% відповідно).
Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їх сума у І кварталі 2025 року становила 507,2 млрд грн (у I кварталі 2024 року — 403 млрд грн).
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