Зростання безготівкових розрахунків триває: підсумки першого кварталу року (інфографіка)

В Україні зберігається тренд на зростання частки та обсягів безготівкових розрахунків платіжними картками. Про це свідчить статистика використання платіжних карток, емітованих українськими емітентами, протягом першого кварталу 2025 року, повідомляє пресслужба НБУ .

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Так, кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток в Україні та за її межами у I кварталі 2025 року становила 2 191,3 млн шт., а їхня сума — 1 646,5 млрд грн (у I кварталі 2024 року було здійснено 1 950,9 млн операцій на загальну суму 1 489,7 млрд грн).

Із них безготівковими були 2 086,4 млн операцій на загальну суму 1 073,5 млрд грн. Це більше на 13,5% та 11,7% відповідно порівняно з I кварталом 2024 року.

95 із 100 операцій із картками — безготівкові

Частка безготівкових операцій у І кварталі 2025 року за сумою перебувала на рівні 65,2% в загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю — 95,2% (у І кварталі 2024 року ці показники були нижчими та становили 64,5% та 94,2% відповідно).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що у I кварталі цього року найбільше операцій із використанням карток за сумою та за кількістю припадало на розрахунки в торговельній мережі (48,8% та 72,9% відповідно). Там було здійснено 1 521,4 млн операцій на суму 523,6 млрд грн. Оплата товарів і послуг в інтернеті - 16,2% за сумою та 14,4% за кількістю.

Перекази з картки на картку у I кварталі 2025 року становили менше третини за сумою (28,1%) та менше десятини за кількістю (7,8%). У I кварталі 2024 року було 32,9% за сумою та 8,9% за кількістю.

У звітному періоді середня сума однієї операції становила:

у торговельній мережі - 344 грн (у I кварталі торік — 327 грн),

з переказу з картки на картку — 1 845 грн (1 931 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет — 580 грн (541 грн).

Платіжна інфраструктура та кількість безконтактних карток зростає

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у березні порівняно з початком року зросла на 4,1% (до 517 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, — на 5,3% (до 546 тис. шт.).

Банкоматна мережа з початку року зменшилася майже на 1% та налічувала 15,6 тис. банкоматів.

За підсумками березня 2025 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 137,5 млн шт. Це на 4% більше порівняно з початком цього року. Кількість платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції, зросла на 1% - до 59,5 млн шт. (станом на 01.01.2025 — 58,8 млн шт.).

Загальна кількість безконтактних платіжних карток за підсумками березня також зросла — на 1% порівняно з початком року. Загалом більше половини (майже 60%) активних платіжних карток у березні - це безконтактні картки.

Також популярними серед українців залишаються токенізовані платіжні картки, їх кількість з початку року зросла на 2% (до 16,8 млн шт.). Серед усіх активних карток токенізованою є майже кожна третя (28,2%).

Як наслідок, все менша частка операцій здійснюється в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки. У I кварталі цього року вона становила 3,1% за сумою та 2,2% за кількістю (у I кварталі 2024 року — 7% та 5,8% відповідно).

Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їх сума у І кварталі 2025 року становила 507,2 млрд грн (у I кварталі 2024 року — 403 млрд грн).