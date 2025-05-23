Російські активи не розморозять до припинення агресії та відшкодування збитків Україні — G7

Суверенні активи рф залишатимуться замороженими, поки росія не припинить своєї агресії проти України та не відшкодує завдані збитки. Про це йдеться у спільному комюніке, ухваленому за підсумками саміту міністрів фінансів країн «Великої сімки» (G7).

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Ми підтверджуємо, що згідно з нашими відповідними правовими системами, суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими, доки росія не припинить свою агресію та не відшкодує завдані Україні збитки», — йдеться у повідомленні.

Міністри фінансів G7 також висловили підтримку «чинним зусиллям із припинення вогню».

«Якщо домовитися про таке припинення вогню не вдасться, ми продовжимо розглядати усі можливі варіанти, в тому числі збільшення тиску, зокрема шляхом подальшого посилення санкцій», — наголошується у комюніке.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Велика Британія оголосила про запровадження «широкомасштабних санкцій» проти росії.