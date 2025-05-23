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23 травня 2025, 12:03

Російські активи не розморозять до припинення агресії та відшкодування збитків Україні — G7

Суверенні активи рф залишатимуться замороженими, поки росія не припинить своєї агресії проти України та не відшкодує завдані збитки. Про це йдеться у спільному комюніке, ухваленому за підсумками саміту міністрів фінансів країн «Великої сімки» (G7).

Суверенні активи рф залишатимуться замороженими, поки росія не припинить своєї агресії проти України та не відшкодує завдані збитки.
Фото: AI

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Ми підтверджуємо, що згідно з нашими відповідними правовими системами, суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими, доки росія не припинить свою агресію та не відшкодує завдані Україні збитки», — йдеться у повідомленні.

Міністри фінансів G7 також висловили підтримку «чинним зусиллям із припинення вогню».

«Якщо домовитися про таке припинення вогню не вдасться, ми продовжимо розглядати усі можливі варіанти, в тому числі збільшення тиску, зокрема шляхом подальшого посилення санкцій», — наголошується у комюніке.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Велика Британія оголосила про запровадження «широкомасштабних санкцій» проти росії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 травня 2025, 13:12
#
Министры финансов G7 не имеют никакого влияния на Трампа, поэтому их заявления — всего-лишь предположения.
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0
neverice
neverice
23 травня 2025, 15:02
#
З іншого боку — все, що відбувається зараз в США відбувається з відома Трампа. Важко уявити, що міністр фінансів США погодив цю заяву проти волі Трампа. Тим паче, що Трамп особисто мав приїхати до Канади на саміт.
І така заява — це доволі суттєве посилення наших позицій. Особливо у пункті відшкодування збитків. А це непоганий інструмент тиску на росію щодо умов мирного договору. Виставлена сума може варіюватись у дуже широкому діапазоні.
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