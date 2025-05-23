Суверенні активи рф залишатимуться замороженими, поки росія не припинить своєї агресії проти України та не відшкодує завдані збитки. Про це йдеться у спільному комюніке, ухваленому за підсумками саміту міністрів фінансів країн «Великої сімки» (G7).
23 травня 2025, 12:03
Російські активи не розморозять до припинення агресії та відшкодування збитків Україні — G7
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«Ми підтверджуємо, що згідно з нашими відповідними правовими системами, суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими, доки росія не припинить свою агресію та не відшкодує завдані Україні збитки», — йдеться у повідомленні.
Міністри фінансів G7 також висловили підтримку «чинним зусиллям із припинення вогню».
«Якщо домовитися про таке припинення вогню не вдасться, ми продовжимо розглядати усі можливі варіанти, в тому числі збільшення тиску, зокрема шляхом подальшого посилення санкцій», — наголошується у комюніке.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Велика Британія оголосила про запровадження «широкомасштабних санкцій» проти росії.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
І така заява — це доволі суттєве посилення наших позицій. Особливо у пункті відшкодування збитків. А це непоганий інструмент тиску на росію щодо умов мирного договору. Виставлена сума може варіюватись у дуже широкому діапазоні.