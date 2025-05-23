АРМА виставляє на продаж майнінгову ферму, виявлену у «Лісах України»

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів реалізовуватиме майнінгову ферму, встановлену незаконно в приміщеннях держпідприємства «Ліса України». Про це повідомляє пресслужба АРМА.

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Відповідне рішення ухвалив Личаківський районний суд Львова. Фахівці Західного міжрегіонального територіального управління АРМА провели інспекцію обладнання і встановили, що воно перебуває в робочому стані.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, посадові особи однієї із філій ДСГП «Ліси України», зловживаючи службовим становищем, організували незаконну діяльність майнінгових центрів у службових приміщеннях лісництв.

«Йдеться про зловживання в умовах воєнного стану з метою особистого збагачення», — заявили в АРМА.

Агентство вже готує конкурсну процедуру з відбору суб'єкта реалізації арештованого обладнання.

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