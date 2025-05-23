Трамп закликає запровадити 50% мита на товари з ЄС

Президент США Дональд Трамп заявив про безрезультатність торговельних переговорів із Брюсселем і пропонує запровадити 50% мита на імпорт з ЄС, починаючи з 1 червня 2025 року. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

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За його словами, численні бар'єри роблять співпрацю з Євросоюзом украй непростою.

«Європейський Союз, який був створений передусім для отримання вигоди від Сполучених Штатів у торгівлі, виявився дуже важким партнером. Їхні значні торговельні бар'єри, ПДВ, безглузді корпоративні штрафи, немонетарні торговельні бар'єри, валютні маніпуляції, несправедливі та необґрунтовані судові позови проти американських компаній призвели до торговельного дефіциту зі США, що перевищує $250 млн на рік. Ця сума є абсолютно неприйнятною. Наші переговори з ними ні до чого не призводять! Тому я пропоную запровадити прямий 50% митний тариф на товари з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року. Мита не застосовуватимуться, якщо продукт вироблений чи виготовлений у Сполучених Штатах», — написав Трамп.

Нагадаємо

Минулого тижня Трамп оголосив, що протягом найближчих двох-трьох тижнів будуть визначені ставки мит для торговельних партнерів країни, оскільки його адміністрація не може вести переговори з усіма країнами через обмежені ресурси.