Данія підвищує пенсійний вік до найвищого рівня в Європі

Парламент Данії ухвалив закон, який передбачає підвищення пенсійного віку до 70 років. Це найвищий показник у Європі, повідомляє BBC.

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«За» проголосував 81 депутат, проти — 21.

Документ передбачає, що до 2040 року пенсійний вік у Данії сягне 70 років. У цьому віці на пенсію виходитимуть всі, хто народився після 31 грудня 1970 року.

З 2006 року Данія прив'язала офіційний пенсійний вік до тривалості життя та переглядала його кожні п'ять років. Наразі він становить 67 років, але зросте до 68 у 2030 році та до 69 у 2035 році.

Останніми тижнями Копенгаген охопили протести проти підвищення пенсійного віку, до яких долучилися профспілки.

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Що в інших країнах Європи

Найнижчий вік виходу на пенсію у Швеції — він встановлений на рівні 63 років. В Італії стандартний пенсійний вік становить 67 років, проте, як і у випадку з Данією, він підлягає корегуванню відповідно до показників тривалості життя і може бути збільшений у 2026 році.

У Великій Британії громадяни, народжені з 6 жовтня 1954 року по 5 квітня 1960 року, виходять на пенсію у 66 років. Однак для тих, хто народився пізніше, державний пенсійний вік поступово збільшуватиметься.

У Франції у 2023 році було прийнято закон, який підвищив пенсійний вік з 62 до 64 років.