Економіка Туреччини увійшла в рецесію, а економічна активність стримувалася високими відсотковими ставками, оскільки центральний банк країни намагався приборкати інфляцію. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Економіка Туреччини занурюється в рецесію через посилення жорсткості центробанку
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Валовий внутрішній продукт скоротився на 0,2% у квартальному обчисленні в період з липня по вересень, що відповідає падінню в попередньому кварталі, яке було переглянуте в бік зниження. Рецесія зазвичай визначається як два квартали поспіль, протягом яких економічне виробництво знижується.
У порівнянні з тим же кварталом 2023 року турецька економіка зросла на 2,1%, що є найповільнішим темпом з моменту економічного шоку, викликаного пандемією Covid-19 у другому кварталі 2020 року.
Зниження було зумовлене падінням споживання домогосподарств, яке скоротилось на квартал, тоді як державні видатки також зменшились. Однак у третьому кварталі експорт зріс, чому сприяв літній туризм, а імпорт скоротився.
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Скорочення відбулося після того,
Цикл підвищення відсоткових ставок розпочався в середині 2023 року, коли банк змінив монетарну політику, яку просував президент Реджеп Таїп Ердоган і яка передбачала утримання ставок на низькому рівні.
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