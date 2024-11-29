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29 листопада 2024, 14:14

Економіка Туреччини занурюється в рецесію через посилення жорсткості центробанку

Економіка Туреччини увійшла в рецесію, а економічна активність стримувалася високими відсотковими ставками, оскільки центральний банк країни намагався приборкати інфляцію. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Економіка Туреччини увійшла в рецесію, а економічна активність стримувалася високими відсотковими ставками, оскільки центральний банк країни намагався приборкати інфляцію.
Фото: pixabay.com

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Валовий внутрішній продукт скоротився на 0,2% у квартальному обчисленні в період з липня по вересень, що відповідає падінню в попередньому кварталі, яке було переглянуте в бік зниження. Рецесія зазвичай визначається як два квартали поспіль, протягом яких економічне виробництво знижується.

У порівнянні з тим же кварталом 2023 року турецька економіка зросла на 2,1%, що є найповільнішим темпом з моменту економічного шоку, викликаного пандемією Covid-19 у другому кварталі 2020 року.

Зниження було зумовлене падінням споживання домогосподарств, яке скоротилось на квартал, тоді як державні видатки також зменшились. Однак у третьому кварталі експорт зріс, чому сприяв літній туризм, а імпорт скоротився.

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Скорочення відбулося після того, як Ц Б Туреччини зберіг ключову процентну ставку на рівні 50%, що залишається незмінною з січня цього року і є найвищим рівнем за останні 20 років. Банк намагався приборкати захмарну інфляцію, яка в жовтні сягнула 49%, хоча й значно знизилася порівняно з весняними показниками.

Цикл підвищення відсоткових ставок розпочався в середині 2023 року, коли банк змінив монетарну політику, яку просував президент Реджеп Таїп Ердоган і яка передбачала утримання ставок на низькому рівні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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