Капіталізація стейблкоїнів досягла рекорду, приплив капіталу в спотові BTC-ETF оновив максимум: що нового

У листопаді обсяг припливу капіталу в спотові біткоїн-ETF оновив максимум

У листопаді 2024 року спотові біткоїн-ETF в американському сегменті отримали чистий приплив капіталу в обсязі $6,23 млрд. Про це свідчать дані SoSo Value.

Експерти прогнозують подальше зростання показника після інавгурації обраного президента Дональда Трампа.

Попередній максимум було встановлено в лютому 2024 року — $6 млрд. Багато в чому це зумовлено ейфорією на ринку у зв’язку з нещодавнім запуском спотових біткоїн-ETF.

Капіталізація стейблкоїнів сягнула рекордних $191,5 млрд

Сукупна ринкова вартість «стабільних монет» досягла $191,5 млрд, оновивши ATH після краху UST від Terra у травні 2022 року. Про це повідомляє Bloomberg.

З початку року показник зріс на 46%.

В агентстві відзначили зростаючу роль стейблкоїнів у світовій торгівлі як інструменту для транскордонних платежів.

70% ($133 млрд) від сукупного значення припадає на Tether. Компанія прагне розширити використання USDT шляхом виходу у нові галузі, включно з кредитуванням сировинних компаній.

У Bloomberg відзначили інтерес до простору з боку фінтех-компаній на кшталт Stripe і PayPal.

Мер Ванкувера запропонував зробити біткоїн резервним активом

Мер Ванкувера Кен Сім запропонував додати біткоїни на баланс міста, зробивши першу криптовалюту резервним активом. Він заявив, що представить детальний план 11 грудня 2024 року.

Свою пропозицію Сім висловив у рамках засідання міської ради 27 листопада 2024 року. Згідно з його заявою, план націлений на «збереження купівельної спроможності міста шляхом диверсифікації фінансових ресурсів».

Мер вважає, що це дасть змогу перетворити Ванкувер на місто, дружнє до біткоїна. Сім також зазначив, що детальний план буде представлено 11 грудня 2024 року.

Глава міста не надав жодних подробиць.

Розробники TON представили міст до біткоїна

Команда The Open Network (TON) опублікувала технічну документацію кросчейн-моста TON Teleport BTC для переведення біткоїнів в екосистему блокчейну і назад.

«TON Teleport BTC переносить біткоїни безпосередньо в Telegram через TON у вигляді tgBTC, даючи вам змогу носити їх у кишені — всередині мінідодатків Web3, які ви використовуєте щодня», — заявили розробники.

Процеси введення і виведення першої криптовалюти відбуваються автономно, без участі третіх осіб у вигляді бірж або кастодіанів.

Peg-in: користувач відправляє BTC з блокчейну біткоїна на унікальну адресу TON Teleport. Після шести підтверджень блоку смартконтракт випускає еквівалентну кількість tgBTC. Перевірку процесу здійснює Bitcoin Light Client, що також працює як контракт TON.

Peg-out: користувач спалює свої tgBTC, ініціюючи відправлення біткоїнів на вказану адресу. Контроль над дотриманням усіх параметрів здійснюється masterchain-валідаторами.

Розробники відзначили потенціал використання біткоїна в сегменті DeFi на TON для отримання доходу і розширення масового прийняття першої криптовалюти. Токени tgBTC, наприклад, можуть:

виступати як забезпечення для запозичення стейблкоїнів, підтримки пулів ліквідності та левериджу в кредитних протоколах;

підтримувати забезпечені боргові позиції за моделлю DAI MakerDAO;

застосовуватися для оплати послуг майнінгу на кшталт GoMining.

До кінця року TON Teleport BTC працюватиме в режимі тестнету. Перехід на основну мережу заплановано на другий квартал 2025 року. Архітектура моста дає змогу в майбутньому додати підтримку інших блокчейнів, крім біткоїна.