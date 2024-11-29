Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні на 2025 рік до $3,2 мільярда

Партії норвезького парламенту в четвер, 28 листопада, підтримали рішення про збільшення підтримки України до 35 млрд норвезьких крон ($3,16 млрд) у 2025 році. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на NTB.

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Норвезький уряд спершу передбачив у державному бюджеті 15 млрд норвезьких крон підтримки України на наступний рік, але опозиція вважала, що це занадто мало.

Після цього влада Норвегії та опозиція домовились про збільшення підтримки до 30 млрд норвезьких крон, але переглянули суму після зустрічі в четвер.

«Це важливий сигнал для України, яка зазнає важких випробувань, і це важливий сигнал для тих, хто нападає», — сказав премʼєр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Норвегія минулого року схвалила програму «Нансен» на 75 млрд норвезьких крон, яка передбачає довгострокову підтримку України до 2027 року — тобто з 15 млрд норвезьких крон щорічно.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у жовтні 2024 року міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде оголосив про новий пакет енергетичної підтримки України напередодні зими на 250 млн євро.