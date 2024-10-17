Норвегія виділить Україні 250 мільйонів євро на підтримку енергетики

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде оголосив про новий пакет енергетичної підтримки України напередодні зими. Про це міністр заявив під час візиту до Києва, повідомляє Інтерфакс-Україна.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Сьогодні ми оголошуємо про пакет підтримки в розмірі 250 млн євро саме на енергетичну інфраструктуру. Тут ми працюємо з українською владою і міжнародними партнерами для підтримки ремонту й допомоги з новою сучасною інфраструктурою», — сказав Барт Ейде.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Норвегія ухвалила рішення виділити 967 млн норвезьких крон (близько $89,6 млн) на чотири нові проєкти, які спрямовані на збільшення потужностей, зокрема з виробництва ракетних двигунів та компонентів для створення вибухівки.