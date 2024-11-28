Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2025 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
28 листопада 2024, 15:35
Зеленський підписав держбюджет України на 2025 рік
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«Пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяємо 2,23 трлн грн», — написав Шмигаль.
За його словами, 420,9 млрд грн направлять на соціальний захист, 217 млрд грн — на охорону здоров'я, 199 млрд грн — на освіту.
Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи — 2,05 трлн грн.
«Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів», — підсумував Шмигаль.
Джерело: Мінфін
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