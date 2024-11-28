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28 листопада 2024, 15:35

Зеленський підписав держбюджет України на 2025 рік

Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2025 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2025 рік.
Фото: depositphotos

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Деталі

«Пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяємо 2,23 трлн грн», — написав Шмигаль.

За його словами, 420,9 млрд грн направлять на соціальний захист, 217 млрд грн — на охорону здоров'я, 199 млрд грн — на освіту.

Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи — 2,05 трлн грн.

«Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів», — підсумував Шмигаль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Turbo Apricot
Turbo Apricot
28 листопада 2024, 16:34
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Пріоритетом державного бюджету України залишається телемарафон, вовіна 1000 підтримка, вчительська 2000 підтримка, кешбек підтримка, нове міністерство єдності - згідно плану перемоги, плану стійкості, плану незламності, плану величності, плану потужності
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