Світовий банк затвердив $664 мільйони для України

Сьогодні, 28 листопада, Світовий банк затвердив додаткове фінансування у розмірі $664 млн для проєкту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Зазначається, що $602 млн надійдуть до загального фонду Державного бюджету України.

Проєкт INSPIRE має на меті забезпечення соціального захисту малозабезпечених та вразливих верств населення України під час та після війни, покращення доступу до соціальних послуг та допомоги, а також посилення системи соціальної підтримки для оперативного реагування на можливі виклики сьогодення та майбутнього.

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$662 млн надійдуть із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується Урядом Японії. Також буде надано грант, $2 млн, з траст-фонду Світового банку Early Learning Partnership на підтримку розширення програми догляду за дітьми.

Нагадаємо, що у межах проєкту INSPIRE вже залучено $1,2 млрд.