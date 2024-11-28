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28 листопада 2024, 12:24

Україна у грудні отримає два мільйони євро грантами від Норвегії та Німеччини

Україна у грудні отримає 2 мільйони євро грантового фінансування від урядів Норвегії та Німеччини на підтримку енергостійкості мікро- та малого бізнесу. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Україна у грудні отримає 2 мільйони євро грантового фінансування від урядів Норвегії та Німеччини на підтримку енергостійкості мікро- та малого бізнесу.
Фото: depositphotos

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Програма підтримки

«Програма підтримки енергостійкості українських підприємств на 2 млн євро грантів є продовженням системної роботи уряду з підтримки малого бізнесу та залучення для цієї мети міжнародного фінансування», — повідомив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Зазначається, що за умовами програми підприємці зможуть отримати кошти на придбання енергоефективного виробничого обладнання, обладнання автономних джерел енергії та її зберігання. Також 10% коштів можна буде спрямувати на установку та обслуговування такого обладнання.

Читайте: Енергетика під масованим ударом: В Україні ввели екстрені відключення світла

Зокрема, грантова підтримка за програмою надаватиметься через чотири уповноважені банки: Укргазбанк, Ощадбанк, Сенс Банк та Банк Львів.

Підтримка надаватиметься за двома напрямками:

  • гранти для мікропідприємств до 10 тис. євро без обов'язкового поєднання з банківськими кредитами;
  • гранти для малого підприємництва до 20 тис. євро у поєднанні з банківськими кредитами з можливістю відшкодування до 40% заборгованості за кредитом.

За словами голови правління Фонду розвитку підприємництва Андрія Гапона, для участі в програмі представникам бізнесу необхідно подати заявку через портал «Навігатор фінансової підтримки», вказавши показники діяльності підприємства та рівень споживання електроенергії. Він додав, що розрахунки та бізнес-плани не потрібні, оскільки рейтингова система автоматично визначить переможців конкурсу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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