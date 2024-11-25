Приватбанк запустив SWIFT-перекази з Польщі без комісії

Клієнти Приватбанку можуть отримувати SWIFT-перекази на картки Mastercard з Польщі без комісії та з кешбеком через банк Pekao S.A. Про це повідомила пресслужба банку.

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Надіслати SWIFT-переказ до України можна у відділеннях банку Pekao, в інтернет-банкінгу Pekao24 та мобільному додатку PeoPay. Серед переваг SWIFT-переказів через Приватбанк в установі виділили: відсутність обмежень за сумою, можливість онлайн відстеження переказів та спеціальна лінія підтримки для одержувачів SWIFT-переказів.

Кожен учасник програми може отримати гарантований кешбек 150 грн за перший переказ. Користувачі мають шанс виграти кешбек 1500 грн щомісяця — SWIFT-переказ на суму від $100 з Pekao на картку Mastercard від ПриватБанку автоматично бере участь у розіграші. Умови програми діють з 25 листопада 2024 до 25 травня 2025 року.