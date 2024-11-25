Україна отримає $4,8 млрд від Світового банку

Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банк. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережі Х .

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«Це дуже важливий внесок, який допомагає фінансувати ключові бюджетні програми під час війни. Дякуємо Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують цю допомогу, забезпечуючи критично важливу підтримку для нашої країни і нашого народу», — написав Шмигаль.

Окремо очільник уряду подякував керівництву Світового банку за непохитну підтримку України.

Ukraine will receive $4.8 billion through the World Bank’s PEACE project. This is an important contribution to support Ukraine’s critical budget programmes in times of war. We are very grateful to the United States and development partners who are funding this assistance,… — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 22, 2024

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», раніше Україна та Світовий банк уклали грантову угоду про залучення близько $1,37 млрд у межах проєкту PEACE in Ukraine для фінансування соціальних та гуманітарних видатків.

Також Світовий банк створить спеціальний фонд для України, розмір якого становитиме щонайменше $10 млрд.