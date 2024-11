Україна отримає $4,8 млрд від Світового банку

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Це дуже важливий внесок, який допомагає фінансувати ключові бюджетні програми під час війни. Дякуємо Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують цю допомогу, забезпечуючи критично важливу підтримку для нашої країни і нашого народу», — написав Шмигаль.

Окремо очільник уряду подякував керівництву Світового банку за непохитну підтримку України.

Ukraine will receive $4.8 billion through the World Bank’s PEACE project. This is an important contribution to support Ukraine’s critical budget programmes in times of war. We are very grateful to the United States and development partners who are funding this assistance,…