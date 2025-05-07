З початку року митниця виявила порушень на майже 2,9 млрд грн

Протягом січня-квітня 2025 року митні органи виявили 3 288 порушень митних правил на майже 2,9 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Митниці.

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Митні порушення

У 1 222 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 306,5 млн гривень. Зокрема:

промислових товарів на 169,6 млн грн;

транспортних засобів на 108,2 млн грн;

продовольчих товарів на 26,6 млн грн;

валюти на 2,2 млн грн.

У 608 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 17,3 млн грн, стягнуто до Держбюджету 18,1 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.

На розгляд до суду митницями передано 1 921 справу про порушення митних правил на суму майже 2,4 млрд грн.

За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 1,9 млрд грн.