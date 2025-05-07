До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 2 копійки у купівлі та у продажу.
7 травня 2025, 17:25
Курс валют на вечір 7 травня: долар зріс на 5 копійок на міжбанку
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Відкриття 7 травня
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Закриття 7 травня
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Зміни
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41,40/41,43
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41,45/41,48
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5/5
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47,10/47,12
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47,12/47,14
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2/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,70 грн. Євро купують за 46,80 грн, а продають за 47,45 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,37−41,45, євро — 47,25−47,41 грн.
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Джерело: Мінфін
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