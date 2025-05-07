Головне за середу: міжнародні резерви зросли, імпорт газу збільшився

Станом на 1 травня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46 683,1 млн. У квітні вони зросли на 10,2%. Про це йдеться у повідомленні регулятора. Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, — найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку.

Україна з початку року збільшила імпорт газу у 10 разів

Імпорт природного газу до України з початку 2025 року склав 1,12 млрд куб м станом на 5 травня. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги імпорту зросли майже в 10 разів — зі 118 млн куб м у 2024 році до 1,12 млрд куб м у 2025 році.

Комітет ВР підтримав ратифікацію Угоди по копалини із США

Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому Угоду по копалинах між Україною та США.

Вʼячеслав Черняховський: страхові поліси лише дорожчатимуть