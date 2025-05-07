У москві обмежили банківські перекази через підготовку до параду 9 травня

Жителі москви та підмосков'я можуть зіткнутися з перебоями в роботі Системи швидких платежів через підготовку до параду 9 травня. Про це пише The Moscow Times із посиланням на повідомлення оператора «Національна система платіжних карток».

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Деталі обмежень

«З 7 по 9 травня у москві та області можуть бути складнощі з переказами між рахунками та оплатою через Систему швидких платежів», — йдеться в повідомленні. Також можливі проблеми з оплатою картками в магазинах і онлайн, а також із роботою банкоматів і POS-терміналів через обмеження мобільного інтернету. Банки рекомендують використовувати Wi-Fi або повторювати операції пізніше.

Причина перебоїв

Відключення інтернету почалося 5 травня через репетицію параду, а обмеження триватимуть до 9 травня, повідомила мерія москви. Це пов’язано з безпековими заходами під час підготовки до заходу.