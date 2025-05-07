Rivian знизила прогноз виробництва через мита Трампа

Американський виробник електромобілів Rivian скоротив прогноз поставок на 2025 рік до 40−46 тисяч автомобілів із попередніх 46−51 тисячі через торговельну політику США. Про це пише Financial Times.

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Причини скорочення

Компанія зазначила, що мита вплинуть на ланцюжки поставок, вартість матеріалів, капітальні витрати та попит. «Очікується, що ці фактори вплинуть на наш глобальний ланцюжок поставок», — заявили в Rivian. Хоча автомобілі збираються в Іллінойсі, багато компонентів, зокрема для акумуляторів, імпортуються, що робить компанію вразливою до тарифів.

Заходи та фінансові показники

Rivian інвестує $120 мільйонів у постачальницький парк в Іллінойсі та підвищила прогноз капітальних витрат до $1,8−1,9 мільярда. Очікувані збитки до сплати податків залишаються на рівні $1,7−1,9 мільярда, але валовий прибуток у кварталі склав $206 мільйонів проти збитків $527 мільйонів торік. Акції компанії впали на 1% у позаторговельний період.

Вплив тарифів на автопром

За даними Anderson Economic Group, мита можуть додати $2 000 до вартості звичайного авто і $12 000 — для електромобілів. General Motors і Ford прогнозують зростання витрат на $5 мільярдів і $1,5 мільярда відповідно.