Вартість експорту російської нафти досягла дворічного мінімуму

Через падіння цін на нафту експортна вартість російської сирої нафти опустилася до найнижчого рівня за останні два роки. Про це повідомляє Bloomberg.

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Загальна вартість поставок за чотири тижні — до 4 травня — становила близько $4,96 млрд. Це на $220 млн, або 4%, менше, ніж за такий же період до 27 квітня. Це падіння, яке призвело до найнижчої вартості експорту з квітня 2023 року, є наслідком зниження ринкових середніх тижневих цін на нафту — нижче $50 за барель.

На тлі падіння світових цін, потік сирої нафти з усіх російських портів за чотири тижні майже не змінився і становив на рівні 3,29 млн барелів на добу.

За тиждень загалом 30 танкерів завантажили 22,38 млн барелів російської сирої нафти, про це свідчать дані відстеження суден та звіти портових агентів. Цей обсяг був меншим порівняно з 23,72 млн барелів на 32 суднах попереднього тижня.

Зазначається, що валовий обсяг експорту Москви за тиждень впав приблизно на $170 млн, або на 13%, до $1,15 млрд, що відображає різке зниження середніх тижневих цін, внаслідок якого ціни на балтійські сорти нафти опустилися нижче $50 за барель.

Експортні ціни на російську нафту Urals з балтійських портів впали приблизно на $4,50 за барель, склавши в середньому трохи більше ніж $49 за барель, тоді як ціни на вантажі, що завантажувалися в Чорному морі, знизилися приблизно на $4,30 за барель і становили трохи менше ніж $50.

Ціна на ключовий тихоокеанський сорт ESPO впала приблизно на $4,40 до $55,30 за барель. За даними Argus Media, ціни поставок до Індії були приблизно на $4,50 нижчими і становили трохи менше ніж $61 за барель.