«єВідновлення»: Майже 100 тисяч родин скористалися програмою за два роки

За два роки дії урядової програми єВідновлення нею скористалися майже 100 тисяч українських родин, отримавши кошти на відновлення пошкоджених домівок або придбання нового житла за житловими сертифікатами. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Деталі

«Допомога родинам на ремонт пошкодженого житла вже складає 9,8 млрд грн. Держава дала можливість згенерувати 17,4 тисячі житлових сертифікатів на суму понад 25 млрд грн. Також уже отримали майже тисячу заяв на виплати для будівництва нового житла на власній земельній ділянці», — наголосив Шмигаль.

Нові опції

Він також підкреслив, що Уряд постійно розширює програму єВідновлення, додаючи нові опції.

Так, вже доступні компенсації для ВПО та можливість оплатити житловим сертифікатом перший внесок за іпотекою єОселя.

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Участь у цій програмі, як зазначив Прем'єр-міністр, надає ще один спосіб придбати власне житло на пільгових умовах й вже 16,7 тисячі родин ним скористалися.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в Україні розпочато видачу іпотечних кредитів за програмою пільгового кредитування «єОселя», в яких для сплати першого внеску використовуються житлові сертифікати «єВідновлення», що надаються за знищене житло.