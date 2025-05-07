Geely планує купити бренд Zeekr за $6,4 мільярда

Geely Automobile Holdings Ltd., що належить мільярдеру Лі Шуфу, готується викупити преміальний бренд електромобілів Zeekr. Про це пише Bloomberg.

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Деталі

Угода, оцінена у $6,4 млрд, передбачає викуп акцій Zeekr за $2,56 за акцію або $25,66 за американську депозитарну акцію — на 13,6% вище від останньої ціни закриття.

Зазначається, що інвестори матимуть можливість вибрати між готівкою або 1,23 новими акціями Geely.

Лі Шуфу зазначив, що цей крок є частиною стратегії консолідації для створення синергії, зниження витрат та інновацій. Він вважає, що це допоможе покращити прибутковість Geely, яка зосереджується на конкуренції з китайським лідером BYD Co.

Злиття Zeekr з іншою маркою Geely — Lynk&Co, а також лістинг у США торік, стали частиною експансії Geely, яка раніше придбала Volvo і Lotus. На сьогоднішній день Geely володіє 65,7% акцій Zeekr.

Акції Zeekr цього року впали на 20% через мита на китайські електромобілі та непередбачуваність торговельної політики США.