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7 травня 2025, 18:55

Вартість «автоцивілки» в Україні зросла вдвічі

У першому кварталі 2025 року середня ціна полісу обов’язкового автострахування («автоцивілка») зросла більш ніж удвічі — до 2 975 гривень. Про це розповів гендиректор МТСБУ Олександр Берназюк у подкасті «Хроніки економіки», пише ЕП.

У першому кварталі 2025 року середня ціна полісу обов’язкового автострахування («автоцивілка») зросла більш ніж удвічі — до 2 975 гривень.

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Причини подорожчання

До 1 січня 2025 року, коли набув чинності новий закон про автострахування, середня вартість «автоцивілки» становила 1 361 гривню. «За результатами першого кварталу 2025 року, середня вартість полісу „автоцивілка“ зросла більш ніж удвічі», — зазначив Берназюк. Зміни пов’язані з оновленням законодавства, яке, ймовірно, враховує воєнні ризики та інфляцію.

Знижки для пільговиків

Берназюк також повідомив, що кожен п’ятий договір укладається зі знижкою 50%. Такі пільги доступні учасникам бойових дій, учасникам Революції Гідності та людям з інвалідністю.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
Три літри
Три літри
7 травня 2025, 19:26
#
У першому кварталі 2025 року середня ціна полісу обов’язкового автострахування («автоцивілка») зросла більш ніж удвічі — до 2 975 гривень.

Якщо раніше і купував додаткове страхування відповідальності то ця ціна це приблизно стільки ж скільки я і платив.

Зараз додаткові ліміти вже включені у всі страхові поліси — суто через те що зросли ліміти виплат. Тож казати що поліси здорожчали вдвічі це примітивне зрадофільство яке припустимо для пересічного водія який завжди купував найдешевший поліс і не заглиблувався в те як це все працює, але неприпустимо для професіонала який займаєтся продажем полісів.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
7 травня 2025, 19:56
#
Вот только автоцивілка это не каско и страхует твою ответственность и если ты не летаешь 90 по городу, а едешь строго 50, то тебе не нужны увеличеные лимиты, потому что максимум ты поцарапаешь кого-то, стукнешь бампер или зеркало снесешь.
+
+15
Три літри
Три літри
7 травня 2025, 20:14
#
Вот только автоцивілка это не каско и страхует твою ответственность и если ты не летаешь 90 по городу, а едешь строго 50, то тебе не нужны увеличеные лимиты,

А не обов’язково летіти 90 по місту щоб стати винуватцем тоталу. Достатньо просто виїхати на червоне і змусити водія іншої машини повернути в стоб чи огорожу. Чи на пішохідний перехід де стоїть під два десятки людей. Схожий випадок досі згадують деякі пішохіди Харкова, гугли Дронова і Зайцеву. Швидкість Дронова була навіть менше 30.

Ну і зараз навіть бюджетні машини коштують від міліона, що ти збираєшся ремонтувати за скільки там було, здаєтся 250 тисяч? В мене одна фара коштує третину цієї суми.

потому что максимум ты поцарапаешь кого-то, стукнешь бампер или зеркало снесешь.

Чуваааааак, ти що, не маєш авто? Все погано в сизрані.
+
+21
Mini Mi
Mini Mi
7 травня 2025, 21:05
#
«Достатньо просто виїхати на червоне»

Ни разу за 16 лет на красный не выезжал. Достаточно садясь за руль понимать что правила ПДД в отличие от некоторых законов писаны кровью и все что создаёт угрозу другим или тебе нужно выполнять безукоризненно.
Никаких выездов на красный, никаких выездов с второстепенной без уменьшения скорости или вообще остановки, никаких нарушений скоростного режима, никакого опережения или обгона перед пешеходными переходами, никакого перестроения без поворотников или просто в наглую.
Даже проезд под стрелку с уменьшением скорости или приостановкой.
Максимум из ПДД что я позволяю себе нарушать это парковка на местах для инвалидов или электричек, причем только тогда, когда все прочие заняты.

Именно поэтому у меня за 16 лет за рулём было только два дтп по моей вине, в первом я снёс зеркало не рассчитав интервала, во втором на гололёде притерся об крыло правого ряда.

В общем строго соблюдайте ПДД и вероятность аварии будет околонулевая
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