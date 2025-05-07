Вартість «автоцивілки» в Україні зросла вдвічі

У першому кварталі 2025 року середня ціна полісу обов’язкового автострахування (« автоцивілка ») зросла більш ніж удвічі — до 2 975 гривень. Про це розповів гендиректор МТСБУ Олександр Берназюк у подкасті «Хроніки економіки», пише ЕП.

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Причини подорожчання

До 1 січня 2025 року, коли набув чинності новий закон про автострахування, середня вартість «автоцивілки» становила 1 361 гривню. «За результатами першого кварталу 2025 року, середня вартість полісу „автоцивілка“ зросла більш ніж удвічі», — зазначив Берназюк. Зміни пов’язані з оновленням законодавства, яке, ймовірно, враховує воєнні ризики та інфляцію.

Знижки для пільговиків

Берназюк також повідомив, що кожен п’ятий договір укладається зі знижкою 50%. Такі пільги доступні учасникам бойових дій, учасникам Революції Гідності та людям з інвалідністю.

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