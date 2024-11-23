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23 листопада 2024, 9:00

Ринок акцій США закрився зростанням, Dow Jones додав 0,97%

Фондовий ринок США завершив торги п'ятниці зростанням за рахунок зміцнення секторів споживчих товарів, фінансів та промисловості. Про це пише investing.com.

Фондовий ринок США завершив торги п'ятниці зростанням за рахунок зміцнення секторів споживчих товарів, фінансів та промисловості.

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Dow Jones

На момент закриття на Нью-Йоркській фондовій біржі Dow Jones піднявся на 0,97%, досягнувши історичного максимуму, індекс S&P 500 піднявся на 0,35%, індекс NASDAQ Composite подорожчав на 0,15%.

У лідерах зростання серед компонентів індексу Dow Jones за підсумками сьогоднішніх торгів були акції Boeing Co (NYSE:BA), які подорожчали на 5,88 п. (4,10%), закрившись на позначці 149,29. Котирування Nike Inc (NYSE: NKE) зросли на 2,30 п. (3,06%), завершивши торги на рівні 77,40. Папери American Express Company (NYSE: AXP) зросли у ціні на 8,30 п. (2,83%), закрившись на позначці 301,30.

Лідерами падіння стали акції NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA), ціна яких впала на 4,79 п. (3,27%), завершивши сесію на позначці 141,88. Акції Unitedhealth Group (NYSE:UNH) піднялися на 6,71 п. (1,12%), закрившись на рівні 590,78, а Merck & Company Inc. (NYSE:MRK) знизилися в ціні на 0,68 п. (0,68%) та завершили торги на позначці 99,18.

S&P 500

У лідерах зростання серед компонентів індексу S&P 500 за підсумками сьогоднішніх торгів були акції Super Micro Computer Inc (NASDAQ:SMCI), які подорожчали на 11,62% до позначки 33,15, Copart Inc (NASDAQ:CPRT), які набрали 10,19 %, закрившись на рівні 62,70, а також акції Moderna Inc (NASDAQ: MRNA), які підвищилися на 7,48%, завершивши сесію на позначці 41,11.

NASDAQ

У лідерах зростання серед компонентів індексу NASDAQ Composite за підсумками сьогоднішніх торгів були акції Palladyne AI Corp., закрившись на рівні 9,13, а також акції Nano Labs Ltd ADR (NASDAQ:NA), які підвищилися на 89,02%, завершивши сесію на позначці 8,26.

Джерело: Мінфін
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