Ринок акцій США закрився зростанням, Dow Jones додав 0,97%

Dow Jones

На момент закриття на Нью-Йоркській фондовій біржі Dow Jones піднявся на 0,97%, досягнувши історичного максимуму, індекс S&P 500 піднявся на 0,35%, індекс NASDAQ Composite подорожчав на 0,15%.

У лідерах зростання серед компонентів індексу Dow Jones за підсумками сьогоднішніх торгів були акції Boeing Co (NYSE:BA), які подорожчали на 5,88 п. (4,10%), закрившись на позначці 149,29. Котирування Nike Inc (NYSE: NKE) зросли на 2,30 п. (3,06%), завершивши торги на рівні 77,40. Папери American Express Company (NYSE: AXP) зросли у ціні на 8,30 п. (2,83%), закрившись на позначці 301,30.

Лідерами падіння стали акції NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA), ціна яких впала на 4,79 п. (3,27%), завершивши сесію на позначці 141,88. Акції Unitedhealth Group (NYSE:UNH) піднялися на 6,71 п. (1,12%), закрившись на рівні 590,78, а Merck & Company Inc. (NYSE:MRK) знизилися в ціні на 0,68 п. (0,68%) та завершили торги на позначці 99,18.

S&P 500

У лідерах зростання серед компонентів індексу S&P 500 за підсумками сьогоднішніх торгів були акції Super Micro Computer Inc (NASDAQ:SMCI), які подорожчали на 11,62% до позначки 33,15, Copart Inc (NASDAQ:CPRT), які набрали 10,19 %, закрившись на рівні 62,70, а також акції Moderna Inc (NASDAQ: MRNA), які підвищилися на 7,48%, завершивши сесію на позначці 41,11.

NASDAQ

У лідерах зростання серед компонентів індексу NASDAQ Composite за підсумками сьогоднішніх торгів були акції Palladyne AI Corp., закрившись на рівні 9,13, а також акції Nano Labs Ltd ADR (NASDAQ:NA), які підвищилися на 89,02%, завершивши сесію на позначці 8,26.