Головне за середу: тарифна війна й інфляція в Україні
Інфляція в Україні у березні 2025 року зросла до 1,5%, у річному вимірі ціни прискорились до 14,6%. Базова інфляція в березні порівняно із лютим 2025 року становила 1,4%, з початку року — 3,4%. У річному вимірі базова інфляція зросла за підсумками минулого місяця до 12,4%.
США ввели 104% мита на товари з Китаю
Сполучені Штати запровадили мита в розмірі 104% на китайські товари, оскільки Китай не скасував свої дзеркальні тарифи у відповідь на вимогу США.
Тарифна війна: Китай не відступає й підіймає мито для США до 84%
Китай оголосив про введення 84%-ного мита на продукцію зі США у відповідь на дії Дональда Трампа.
ЄС вдарив по США митами на 21 млрд євро через дії Трампа
Європейський Союз вирішив накласти торговельні обмеження на американські товари вартістю близько 21 мільярда євро у відповідь на 25%-ні мита США на європейську сталь і алюміній, запроваджені Дональдом Трампом.
Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро з доходів від зморожених російських активів
У середу, 9 квітня, Україна отримала третій транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), забезпечений доходами від заморожених російських активів.
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