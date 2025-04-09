Головне за середу: тарифна війна й інфляція в Україні

Інфляція в Україні у березні 2025 року зросла до 1,5%, у річному вимірі ціни прискорились до 14,6%. Базова інфляція в березні порівняно із лютим 2025 року становила 1,4%, з початку року — 3,4%. У річному вимірі базова інфляція зросла за підсумками минулого місяця до 12,4%.

США ввели 104% мита на товари з Китаю

Сполучені Штати запровадили мита в розмірі 104% на китайські товари, оскільки Китай не скасував свої дзеркальні тарифи у відповідь на вимогу США.

Тарифна війна: Китай не відступає й підіймає мито для США до 84%

Китай оголосив про введення 84%-ного мита на продукцію зі США у відповідь на дії Дональда Трампа.

ЄС вдарив по США митами на 21 млрд євро через дії Трампа