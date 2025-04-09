Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
ЄІБ надає Україні 300 мільйонів євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури
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За його словами, відповідні угоди підписані в Брюсселі під час зустрічі з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.
Деталі
- 100 млн євро банк надасть на інвестиції в централізоване опалення, покращення енергоефективності, закупівлю необхідного обладнання, зокрема установок для виробництва електроенергії або тепла.
- 100 млн євро — на реалізацію проєктів, спрямованих на покращення водопостачання та водовідведення.
- 100 млн євро — на відновлення об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.
«Під час зустрічі обговорили з Надією Кальвіно реалізацію спільних проєктів та започаткування нових, зокрема у сфері транспорту, соціальної інфраструктури, енергоефективності та енергетики», — зазначив Шмигаль.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ЄІБ мобілізував понад 2 млрд євро екстреного фінансування.
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