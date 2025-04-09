Українські банки запропонували пільги для зброярів

Виробникам озброєння, що входять до Української Ради Зброярів, низка провідних банків України представила спеціальні умови кредитування. Про це йдеться на сайті організації, передає Інтерфакс-Україна.

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Зустріч і пропозиції

Подія відбулася в рамках галузевого заходу «Поміж зброярів: фінансування оборонної промисловості», де взяли участь Укрексімбанк, Ощадбанк, ПУМБ, МТБ та компанії оборонно-промислового комплексу (ОПК). Банки розкрили свої ідеї: Укрексімбанк акцентував на гнучких інструментах реструктуризації боргів, а Ощадбанк запропонував приймати як заставу майнові права за держконтрактами. Також обговорили створення SPV-компаній для залучення інвестицій у виробничі потужності та ідею лізингу, яка ще опрацьовується.

Державна програма

Голова наглядової ради Олександр Камишін підкреслив ключову роль держпрограми пільгового кредитування під 5% річних. Наразі видано 9 кредитів на 623 млн грн, а 74 заявки на 8,64 млрд грн перебувають у банках на розгляді.