Експерт: ціни на АЗС в Україні можуть почати зменшуватися вже з наступного тижня

За умови збереження поточного тренду падіння цін на нафту, вартість пального в Україні може почати знижуватися з наступного тижня. Про це в коментарі Укрінформу заявив директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн.

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«Очікуємо, що, якщо розвороту цін на нафту не відбудеться, то ціни на АЗС почнуть падати вже наступного тижня. Якщо ціна 65 доларів утримається протягом квітня, зниження може скласти на бензин й дизель мінімум 3 грн/л», — зазначив Куюн.

Він також додав, що падіння цін на нафту зумовить зниження доходів росії, відповідно, обмеживши її можливості продовжувати війну проти України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ціни на нафту обвалилися до найнижчих позначок за чотири роки, оскільки тарифне протистояння між США та Китаєм розпалює страхи щодо попиту, а пропозиція на ринку зростає.

Станом на 07:23 за київським часом ф’ючерси на Brent утратили $2,38 (3,79%), опустившись до $60,44 за барель. Американська WTI подешевшала на $2,46 (4,13%), до $57,12. Обидва сорти нафти пробили дно лютого 2021 року, позначивши п’яту сесію падіння поспіль.