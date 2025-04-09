Юань упав до 17-річного дна через торговельний наступ Трампа

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Рекордне падіння

На внутрішньому ринку юань фінішував на рівні 7,3498 за долар — найгірший показник із грудня 2007 року. Напередодні вночі на офшорному ринку валюта сягнула історичного мінімуму — 7,4288 за долар. Причиною стала тарифна ескалація, зокрема 104%-ні мита США на китайські товари.

Реакція влади

Джерела повідомляють, що китайське керівництво терміново скликає нараду, щоб розробити план порятунку економіки й стабілізації ринків. Народний банк Китаю вже попросив великі держбанки пригальмувати скуповування доларів, щоб стримати обвал юаня. Офіційний курс зафіксовано на 7,2066 за долар, обмежуючи падіння в межах дозволеного коридору.

Прогнози та ризики

Аналітики Capital Economics попереджають: нові тарифи можуть удвічі скоротити експорт Китаю до США, навіть якщо юань ослабне до 8 за долар. Це загрожує зниженням ВВП на 1−1,5%, якщо Пекін не перенаправить потоки на інші ринки. Ослаблення валюти може підтримати експортерів, але водночас ризикує спровокувати відтік капіталу й фінансову нестабільність.

Трампівська політика штовхає юань у прірву, змушуючи Китай шукати баланс між експортом і стабільністю.