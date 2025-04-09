Венесуела оголосила надзвичайний економічний стан через дії США

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ, яким запровадив надзвичайний економічний стан на 60 днів, реагуючи на економічний тиск із боку Сполучених Штатів. Про це інформує Bloomberg.

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Мета і повноваження

«Ці заходи дозволять гарантувати економічне зростання», — підкреслив Мадуро у телевізійному зверненні. Указ розширює можливості влади: податки всіх рівнів можна призупинити, фінансування дозволяється поза бюджетом, а також створюються структури для протидії ухиленню від податків і розвитку імпортозаміщення.

Інвестиційний сигнал

«Дуже важливо отримати нові джерела інвестицій», — заявив президент, пообіцявши інвесторам «особливий режим». Цим він натякнув на потенційні стимули для тих, хто готовий вкладати кошти в економіку країни.

Процес затвердження

Щоб указ набув сили, його ще мають схвалити Національна асамблея та конституційна палата Верховного суду. Цей крок визначить, чи вдасться Мадуро реалізувати свій план.