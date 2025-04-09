У Києві тарифи на тепло залишаться незмінними до кінця війни — НКРЕКП

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення про збереження чинних тарифів на тепло для мешканців Києва. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Для побутових споживачів тепло з київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 комунального підприємства «Київтеплоенерго» коштуватиме 969,89 грн/Гкал на період дії воєнного стану та шести місяців після його завершення.

Рішення регулятора було ухвалене через постанову, яка вносить зміни до постанови НКРЕКП від 22 грудня 2021 року № 2728. Ця постанова встановлює тарифи на тепло для ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, і була прийнята на засіданні, яке відбулося у вівторок, 8 квітня.

Після завершення вказаного періоду тарифи на тепло для побутових споживачів двох теплоелектроцентралей «Київтеплоенерго» автоматично будуть підвищені на 9,3% - до 1 059,99 грн/Гкал.

Водночас комісія відразу підвищила тарифи на теплову енергію ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 для інших категорій споживачів на 5,6%. Зокрема, тарифи для потреб релігійних організацій складуть 2075,78 грн/Гкал, бюджетних установ — 2075,68 грн/Гкал, інших споживачів — 2076,00 грн/Гкал.