ЄС вдарив по США митами на 21 млрд євро через дії Трампа

Європейський Союз вирішив накласти торговельні обмеження на американські товари вартістю близько 21 мільярда євро у відповідь на 25%-ні мита США на європейську сталь і алюміній, запроваджені Дональдом Трампом. Про це інформує Bloomberg.

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Що відомо

Країни ЄС одностайно підтримали пропозицію Єврокомісії. Перший етап мит стартує 15 квітня після завершення формальностей і публікації рішення. Під прицілом опинилися товари зі штатів, ключових для американських політиків, зокрема Луїзіани — батьківщини спікера Палати представників Майка Джонсона. У списку — сільгосппродукція, алмази, мотоцикли й соя.

Графік і ставки

Мита розподілені на три фази: початок 15 квітня, друга хвиля в середині травня, остання — з 1 грудня. Більшість товарів обкладуть 25%-ним тарифом, деякі — 10%-ним.

Двері для діалогу

У Єврокомісії зазначили: «Ці контрзаходи можуть бути припинені у будь-який час, якщо США погодяться на справедливий та збалансований результат переговорів». Таким чином, ЄС залишає простір для компромісу, але готовий діяти рішуче.