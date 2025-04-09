Глобальні автопродажі (легкові та легкі комерційні авто) з січня по лютий 2025 року досягли 13,17 млн одиниць, що на 0,4% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані focus2move.
9 квітня 2025, 16:15
Світовий авторинок: Японія демонструє стрімке зростання, Китай та США сповільнюються
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Китай залишається найбільшим автомобільним ринком у світі. За два місяці в країні було реалізовано 3,62 млн нових авто.
Однак порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на нові авто у Китаї зменшився на 0,8%.
Топ-10 країн за обсягом продажів нових авто:
- Китай — 3,62 млн од. (-0.8%);
- США — 2,33 млн од. (-2,9%);
- Індія — 791,6 тис од. (+1,6%);
- Японія — 759,9 тис од. (+16%);
- Велика Британія — 517,1 тис од. (-7,3%);
- Німеччина — 410,6 тис од. (-4,5%);
- Бразилія — 332, 7 тис од. (+8,2%);
- Франція — 311,1 тис од. (-3,5%);
- Італія — 304,9 тис од. (-6,4%);
- Канада — 239, 9 тис од. (-2%).
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Джерело: Мінфін
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