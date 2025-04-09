Світовий авторинок: Японія демонструє стрімке зростання, Китай та США сповільнюються

Глобальні автопродажі (легкові та легкі комерційні авто) з січня по лютий 2025 року досягли 13,17 млн одиниць, що на 0,4% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані focus2move.

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Китай залишається найбільшим автомобільним ринком у світі. За два місяці в країні було реалізовано 3,62 млн нових авто.

Однак порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на нові авто у Китаї зменшився на 0,8%.

Топ-10 країн за обсягом продажів нових авто:

Китай — 3,62 млн од. (-0.8%);

США — 2,33 млн од. (-2,9%);

Індія — 791,6 тис од. (+1,6%);

Японія — 759,9 тис од. (+16%);

Велика Британія — 517,1 тис од. (-7,3%);

Німеччина — 410,6 тис од. (-4,5%);

Бразилія — 332, 7 тис од. (+8,2%);

Франція — 311,1 тис од. (-3,5%);

Італія — 304,9 тис од. (-6,4%);

Канада — 239, 9 тис од. (-2%).

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