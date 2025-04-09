Інфляція в Україні прискорилася до 1,5% — Держстат

Інфляція в Україні у березні 2025 року зросла до 1,5%, у річному вимірі ціни прискорились до 14,6%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Базова інфляція в березні порівняно із лютим 2025 року становила 1,4%, з початку року — 3,4%. У річному вимірі базова інфляція зросла за підсумками минулого місяця до 12,4%.

На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%. Найбільше (на 18,8%) подорожчали яйця.

На 6,6−0,6% зросли ціни на фрукти, безалкогольні напої, соняшникову олію, овочі, продукти переробки зернових, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, молоко, масло. Водночас на 0,5% подешевшали рис і сало.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,9%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,4%.

Одяг і взуття подорожчали на 13,3%, зокрема, взуття — на 13,8%, одяг — на 13,0%.

Ціни на транспорт зросли на 0,2% в основному через подорожчання проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 4,4% і 1,5% відповідно. Водночас на 0,9% подешевшали паливо та мастила.

Зміни споживчих цін на товари та послуги