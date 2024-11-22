Голова SEC Гері Генслер піде у відставку у день інавгурації Трампа

Чинний голова SEC завершить роботу на цій посаді 20 січня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора. На цей день призначена інавгурація Дональда Трампа.

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На цій посаді Генслер працює з квітня 2021 року. Він запам'ятався негативним ставленням до криптовалют. За його головуванням SEC здійснювала тиск на найбільші криптокомпанії та біржі й судилась майже з усіма великими гравцями цього сектору.

Втім, за правління Генслер вдалося запустити біткоїн та Ethereum ETF, що стало серйозним поштовхом для подальшого розвитку криптоіндустрії. Варто підкреслити, що це сталось на тлі тиску на самого Генслера, який виступав проти запровадження таких інструментів.

Очікується, що при адміністрації Трампа на посаду голови SEC призначать прихильну до криптовалют особу.

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