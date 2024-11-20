Нацбанк розглядає нове пом'якшення валютних обмежень та опитує фінансистів

Національний банк працює над новою порцією пом'якшення валютних обмежень. Зараз регулятор розглядає можливість виведення капіталів для бізнесу.

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Про це йдеться в листі НБУ № 40−0009/86917, підписаному заступником голови регулятора Юрієм Гелетієм.

«З метою проведення аналізу можливих наслідків прийняття Національним банком рішення щодо пом'якшення вищезгаданої норми валютного регулювання звертаємось з проханням провести опитування своїх клієнтів та надати Національному банку інформацію про наміри проведення операцій з переказу іноземної валюти з метою фінансування витрат на утримання філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без створення юридичної особи за кордоном на 2025 рік (за умови зняття обмеження)», — йдеться у листі НБУ.

Регулятор попросив у банків надати інформацію до 26 листопада 2024 року.

Як раніше писав «Мінфін», сьогодні Національний банк уже вніс зміни до низки валютних правил.